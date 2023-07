Wie das Landratsamt Bamberg erklärt, sind Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik Zukunftskompetenzen. Für einen starken MINT-Nachwuchs braucht es die gebündelte Kraft von Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Region, um der zunehmenden Nachfrage in Industrie und Handwerk, aber auch den MINT-Anforderungen in Bereichen wie der Pflege gerecht zu werden.

Das MINT-Netzwerk der Region Bamberg zeichnet insbesondere die Vielfalt der beteiligten Partner aus. Nicht nur Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sind mit an Bord, sondern auch Jugendarbeit und Vertretungen verschiedener Schultypen. So lassen sich Ressourcen, Ideen, Projekte und Zugänge zur Zielgruppe verquicken, sodass alle Kinder und Jugendlichen die Faszination der MINT-Welt selbstständig entdecken können. Der Leitspruch des Netzwerks "Lass dich begeistern" ist daher nicht nur ein Motto, sondern wird aktiv mit Leben gefüllt.

Mit Projekten wie dem MINT-Wandertag oder dem MINT-Mobil ist hier bereits ein erster Schritt getan. Über praktisches Ausprobieren und spielerische MINT-Erfahrungen können Kinder und Jugendliche Hemmschwellen abbauen und Anknüpfungspunkte für MINT-Berufsfelder entdecken. Und die Ideen sprudeln weiter. So ist etwa eine Kooperation mit dem Projekt mediALL des Netzwerkpartners Innovative Sozialarbeit e.V. (iSo e.V.) geplant, bei dem Jugendliche aus dem Landkreis Videoclips zu regionalen MINT-Ausbildungsberufen produzieren.

Interessierte Akteure, die sich am Netzwerk beteiligen möchten, können sich an das Bildungsbüro des Landkreises wenden. Das Bildungsbüro übernimmt die zentrale Koordination und unterstützt bei Fragen und Anliegen rund um das MINT-Netzwerk. Eine erste MINT-Konferenz, zu der alle regionalen MINT-Akteure eingeladen sind, ist für den Herbst dieses Jahres geplant.

Netzwerkpartner der ersten Stunde sind die Bundesagentur für Arbeit, die IHK für Oberfranken und die HWK für Oberfranken, die Stadt Bamberg mit ihrer Wirtschaftsförderung, die Technologie Allianz Oberfranken, jugend forscht, die Robert Bosch GmbH, Brose Fahrzeugteile, der Cleantech Innovation Park, der Kreisjugendring Bamberg-Land, die Mediengruppe Oberfranken, das Staatliche Berufliche Schulzentrum und die Staatlichen Schulämter im Landkreis und der Stadt Bamberg, das NEO Bamberg und der regionale Netzwerkpartner der Stiftung Kinder forschen. Zum Netzwerk zählen ferner die Universität Bamberg, iSo e.V. und der Landkreis Bamberg als Verbundpartner des Projektes MINTmobil, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.

Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte online unter www.bildungsregion-bamberg.de/mint-netzwerk.