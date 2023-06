In Hirschaid hat ein Kran-Unfall in der letzten Woche eine Störung bei der Deutschen Bahn verursacht. Auf der Strecke zwischen Bamberg und Nürnberg ist es deshalb am Dienstagnachmittag (30. Mai 2023) zu Beeinträchtigungen gekommen. Derzeit finden dort Bauarbeiten zum viergleisigen Ausbau statt.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag (5. Juni 2023) mitteilt, ist in der vergangenen Woche ein Kran an der Bahn-Oberleitung hängen geblieben. Rund 30 Minuten lang musste der Betrieb zwischen Strullendorf und Eggolsheim deshalb ruhen, bis die Fahrten im Gleiswechselbetrieb wieder aufgenommen werden konnten. Kurz nach 18 Uhr war die Störung behoben und das zweite Gleis wieder freigegeben.

Hirschaid: Störung bei der Deutschen Bahn im Zuge des viergleisigen Ausbaus

Die Ausbaustrecke zwischen Bamberg und Nürnberg ist Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin. Der viergleisige Ausbau zwischen den beiden fränkischen Städten ist von Nürnberg bis Forchheim bereits abgeschlossen. Der Ausbau auf vier Gleise von Forchheim bis südlich von Bamberg steht noch aus.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird dort noch "bis Mitte des Jahrzehnts etappenweise viergleisig ausgebaut". Im Zuge dieser Arbeiten entstehe außerdem der neue Haltepunkt Forchheim Nord.

Auf dem zehn Kilometer langen Abschnitt von Altendorf über Hirschaid bis Strullendorf südlich von Bamberg wird die bestehende "zweigleisige, elektrifizierte Strecke auf vier Gleise erweitert". Auf den zwei äußeren Gleisen sollen dann Geschwindigkeiten bis 230 Kilometer pro Stunde möglich sein. Ferner sollen alle Haltestellen entlang der Strecke barrierefrei ausgebaut werden.

Auch im Bamberger Stadtgebiet soll in der kommenden Zeit die Barrierefreiheit ausgebaut werden - der neue Beiratsvorstand tauschte sich dazu kürzlich mit der Stadtspitze aus. Währenddessen wurden am Wochenende gleich mehrere illegal modifizierte Fahrzeuge von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Aktuelle Meldungen aus dem Landkreis Bamberg bei inFranken.de.