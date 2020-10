Jetzt zahlen sie bei jedem Ferkel noch mehr drauf

Corona hat die Links 40 Euro gekostet. Pro Tier. Also statt 90 gab es nur noch 50 Euro fr das mastfertige Ferkel. Mit Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ist der Preis vor knapp drei Wochen noch einmal um zwlf Euro auf nun 38 Euro gefallen. Obwohl sich bei ihnen nichts gendert hat, sie ihre Tiere weiter regional absetzen und deren Fleisch ebenfalls regional vermarktet wird. Dass die Links pro Tier, in das sie 60 Euro investieren, derartige Einbuen haben, ist dem Weltmarkt geschuldet. Die Grobirkacher Familie lebt stndig in der Angst, dass es noch schlimmer kommt.