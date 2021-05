Zwischen Montag (31. Mai 2021) und Freitag (11. Juni 2021) werden wegen Großraum- und Schwertransporten mehrfach die A70 und die A73 teilweise gesperrt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstag (29. Mai 2021) auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, ist auf der A70 die Fahrtrichtung in Bayreuth von den Sperrungen betroffen und auf der A73 die Fahrtrichtung Nürnberg.

Auf der A70 in Richtung Bayreuth erfolgt die Sperrung an der Anschlussstellen Viereth-Trunstadt bis zum Autobahnkreuz Bamberg. Weiterhin betroffen sind die Fahrbeziehung am Autobahnkreuz Bamberg von der A70 aus Bayreuth kommend hin zur A73 in Richtung Nürnberg.

Binnen zwei Wochen in vier Nächten: A70 und A73 teils gesperrt

Zudem ist die A73 in Richtung Nürnberg ab der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd, über das Kreuz Bamberg hin zur Anschlussstelle Bamberg-Ost und abschließend noch die A73 in Richtung Suhl ab der Anschlussstelle Bamberg-Ost bis zum Kreuz Bamberg gesperrt.

Das Polizeipräsidium Oberfranken erklärt, dass die Sperrungen schrittweise passieren und es Umleitungen oder Ableitungen für den Verkehr geben wird. Gesperrt werden die Autobahnen an folgenden Terminen:

Montag, 31. Mai 2021, auf Dienstag, 01. Juni 20219, zwischen 23.00 Uhr und 03.30 Uhr

Donnerstag, 03. Juni 2021, auf Freitag, 04. Juni 2021, zwischen 23.00 Uhr und 03.30 Uhr

Montag, 07. Juni 2021, auf Dienstag, 08. Juni 2021, zwischen 23.00 Uhr und 03.30 Uhr

Donnerstag, 10. Juni 2021, auf Freitag, 11. Juni 2021, zwischen 23.00 Uhr und 03.30 Uhr

Verkehrsteilnehmer sollten die genannten Bereiche zu diesen Zeiten am besten weiträumig umfahren.