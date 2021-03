Das Impfzentrum in Bamberg optimiert aktuell seine Abläufe. Gleichzeitig werden Impfwillige gebeten, rechtzeitig, aber nicht viel zu früh zum Impftermin zu kommen.

Zudem ist es laut der Stadt Bamberg sehr hilfreich, wenn die für die Impfung notwendigen Unterlagen möglichst komplett und ausgefüllt mitgebracht werden.

Optimierte Abläufe im Impfzentrum Bamberg

Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist der Wartebereich im Impfzentrum begrenzt. Wenn also Impfwillige eine Stunde vor ihrem eigentlichen Termin ankommen, dann warten sie mit den Menschen, die vor ihnen einbestellt wurden, sodass es sich nach draußen stauen kann. Bei nach wie vor winterlichen Temperaturen möchte die Leitung des Impfzentrums diese Situation gerne vermeiden.

Wenn Impfwillige keine vollständigen Unterlagen dabeihaben, dauert die Vorbereitung im Impfzentrum zudem länger als geplant. „Selbstverständlich unterstützen wir jeden, der die Unterlagen nicht ausfüllen konnte. Wenn alle anderen gut vorbereitet ankommen, dann hilft das sehr“, erläutert Isabella Dietel-Curtis, Verwaltungsleiterin des Impfzentrums Bamberg.

Das Impfzentrum hat weitere Sitzmöglichkeiten organisiert und wird Heizpilze aufstellen. Damit sollte ein mögliches Warten im überdachten Außenbereich deutlich angenehmer werden. Aktuell wird zudem das Innenkonzept umgebaut, sodass parallele Erst- und Zweitimpfungen sowohl besser als auch schneller laufen. „Wir lernen jeden Tag dazu und sind für Feedback dankbar; gleichzeitig geht es nicht ohne gegenseitige Rücksichtnahme bei einer solchen Mammutaufgabe. Meist lösen sich Staus zum Impfstart am Morgen bald wieder auf“, so Dietel-Curtis.

Welche Unterlagen benötige ich beim Impftermin?

Bei Anmeldung über das Onlineportal „BAYImco“ bitte die Terminbestätigung mitbringen; bei telefonischer Terminvereinbarung ist die nicht erforderlich.

Impfausweis; sollte keiner vorhanden sein, stellt das Impfzentrum eine Impfbescheinigung aus

Einwilligungsbogen für den jeweiligen Impfstoff (Version für mRNA-Impfstoff = BiontechPfizer); dieses Dokument kann man auf der Webseite des Impfzentrums herunterladen: www.impfzentrum-bamberg.de „Downloads“. Wenn das nicht möglich sein sollte, kann dies auch im Impfzentrum geschehen.

Aufklärungsmerkblatt für mRNA-Impfstoff (für Ü-80-Jährige) ausfüllen und mitbringen; die Dateien können unter www.impfzentrum-bamberg.de bei „Downloads“ abgerufen werden. Wenn das nicht möglich sein sollte, kann dies auch im Impfzentrum geschehen.

Falls vorhanden: Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste

