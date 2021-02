Hubschrauber kreist über Bamberg - das ist der Grund. In einer Bamberger Facebook-Gruppe wurde am Montagvormittag (8. Februar 2021) berichtet, das am Himmel über Bamberg ein Hubschrauber kreise. inFranken.de hat bei der Polizei nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt handelt es sich bei dem Helikoptereinsatz um eine Öffentlichkeitsfahndung. "Es wird aktuell nach einer Person gesucht", sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Hintergründe sind indes noch nicht bekannt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.