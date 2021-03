In Hirschaid hat es in kurzer Zeit zwei Mal gebrannt. Einerseits im Bereich des Neubertsees und zum anderen in der Industriestraße. Beide Male brannte es am Dienstagnachmittag (16.03.2021), wie die Polizei berichtet.

Zunächst schwelte ein Brand in einer Müllpresse auf einem Firmengelände in der Hirschaider Industriestraße in Hirschaid. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschaid war schnell vor Ort und brachte den Brand umgehend unter Kontrolle. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte entstand kein Sachschaden.

Verdacht auf Brandstiftung: Zeugen werden gesucht

Kurz darauf wurde ein brennender Reifen im Bereich des Neubertsees gemeldet, welcher von den Freiwilligen Feuerwehren Buttenheim und Altendorf ebenfalls ohne Schaden gelöscht werden konnte. Bei den Einsätzen wurde niemand verletzt.

Wem am Dienstagnachmittag verdächtige Personen im Bereich Neubertsee und der Industriestraße aufgefallen sind, wird gebeten, dies an die Polizeiinspektion Bamberg-Land weiterzugeben. Die Telefonnummer lautet 0951/9129310.

Symbolbild: Cullan Smith/Unsplash