Mit Bargeld entkamen am späten Freitagabend (20. August) bislang Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in Hirschaid. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Zwischen 20 Uhr und etwa 22.45 Uhr suchten die Einbrecher am Freitag das Gebäude im Georg-Kügel-Ring in Hirschaid auf und drangen über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnräume ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Bei ihrer Suche nach Wertsachen entwendeten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld und ergriffen anschließend die Flucht. Hinweise zum Einbruch oder auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.