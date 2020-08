Tiefenellern vor 22 Minuten

Hilfe bei "akuter Biernot": 500 Jahre alte Brauerei versorgt Durstige

Seit 500 Jahren stärken sich die durstigen Gäste in der kleinen Brauerei Hönig in Tiefenellern. Wer sich in akuter Biernot befindet, der läutet heute an der Bierklingel. Dann stürmt Alfons Hönig samt Bierkasten heran.