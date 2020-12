44 Neuinfektionen wurden am Wochenende in der Tabea-Diakonie in Heiligenstadt registriert. Foto: Tabea-Diakonie Heiligenstadt

Schlagartig ist in Heiligenstadt die Zahl der Infizierten gestiegen. Dahinter steckt ein Ausbruch des Virus in einem Pflegeheim.

Das war ein Schock: Bei der zweiwchentlich laufenden Reihentestung am vergangenen Wochenende wurden auf dem Campus der Tabea-Diakonie in Heiligenstadt 23 Bewohner und 21 Mitarbeitende verschiedener Berufsgruppen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Schon zuvor war dort mindestens ein Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: "Aktuell geht es den betroffenen Personen gut, sie zeigen wenig bis keine Symptome", erklrt Kamil Borkowski, der Leiter des Pflegeheims. Er stehe mit dem Gesundheitsamt Bamberg tglich im engen Kontakt. Kein Heimbewohner musste bisher in ein Krankenhaus verlegt werden. "Derzeit sind die Verlufe mild", teilt Verena Brecht, Pressesprecherin des Diakoniewerks mit Hauptsitz in Hamburg mit.