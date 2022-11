Am Sonntagabend (27. November 2022) hat ein Autofahrer auf der A70 an der Anschlussstelle Hallstadt (Landkreis Bamberg) in Fahrtrichtung Bayreuth einen Unfall verursacht. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

"Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Geisterfahrer handelt", so ein Pressesprecher.

77-Jähriger gerät auf A70 nahe Bamberg in Gegenfahrbahn - jetzt droht ihm ein Verfahren

Der 77-Jährige fuhr in Richtung Bayreuth auf, wendete dann wohl und geriet in den Gegenverkehr. Daraufhin prallte er frontal auf einen Kleinbus.

Der Zusammenstoß hat drei leicht verletzte Personen und eine Vollsperrung der Fahrbahn zur Folge, so die Polizei. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten (Stand 21.35 Uhr). Dem Unfallverursacher droht jetzt ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, außerdem wird geprüft, ob ihm der Führerschein entzogen wird.