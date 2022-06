Hallstadt : "Massive Rauchentwicklung " - Bewohner alarmieren Feuerwehr

Anwohner in Hallstadt hatten am Freitagmorgen (17. Juni 2022) um 5.13 Uhr aufgrund eines Feuers den Notruf gewählt. Auf einem Grundstück am Kreuzberg war eine Gartenhütte in Vollbrand geraten. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hätten das aber zum Glück rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Feuerwehr Hallstadt spricht von "massiver Rauchentwicklung" und "hohen Flammen"

Sofort machten sich die Feuerwehr Hallstadt und die Feuerwehr Dörfleins mit einem Aufgebot von rund 35 Kräften gemeinsam auf den Weg zum Einsatzort. Das berichtet Kommandant Stefan Hofmann von der Feuerwehr Dörfleins, der an diesem Morgen die Einsatzleitung hatte, im Gespräch mit inFranken.de.

Schon von Weitem haben die Einsatzkräfte demnach die "massive Rauchentwicklung" sehen können. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, seien die Flammen so hoch gewesen, dass die Gefahr bestand, dass sich das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten könnte, erläutert Hofmann gegenüber inFranken.de. Durch die starke Hitzeeinwirkung sei sogar bereits ein Fenster des Wohnhauses geborsten.

"Umgehend wurde von der Feuerwehr Dörfleins ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt", heißt es im Bericht der Feuerwehr Hallstadt. Durch das schnelle Handeln konnte bereits nach 25 Minuten "Feuer aus" gemeldet werden. Die Brandursache ist laut Einsatzleitung bislang noch ungeklärt.

Erhöhte Brandgefahr durch trockenes Wetter: "Gestern wäre es gefährlicher geworden"

Aufgrund des trockenen Wetters bestehe momentan überall erhöhte Brandgefahr. "Wir haben aber Glück gehabt, dass es heute windstill war", erklärt Hofmann. "Wenn es gestern gewesen wäre, wäre es gefährlicher geworden". Denn da sei es relativ windig gewesen und die Gefahr einer Ausbreitung des Feuers damit um einiges größer.

In diesem Falle hätte die Feuerwehr dann wohl größere Schwierigkeiten gehabt, den Brand in Hallstadt zu löschen.