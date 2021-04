Neue Schnellteststation in Hallstadt: „Wir werden ab Montag, 19. April, unsere PoC-Schnellteststation auf dem alten Feuerwehrgelände täglich öffnen. Das ist Dank des herausragenden Engagements unserer zahlreichen Ehrenamtlichen möglich“, blickt Bürgermeister Thomas Söder zuversichtlich nach vorne. Bereits ab dem Wochenende greift im Landkreis und in der Stadt Bamberg die Notbremse. Dann benötigt man zum Einkaufen (Sortimente des täglichen Bedarfs ausgenommen) einen vorab vereinbarten Termin sowie einen negativen Corona-Test. „Die Erweiterung unserer gut funktionierenden Teststation ist ein wichtiger Schritt für unser Bürger*innen und viele lokale Geschäfte. Ins Besondere kleinere, meist inhabergeführte Läden ohne Onlineshop können so weiterhin ihre Kunden bedienen“, erklärt Bürgermeister Thomas Söder weiter.

Geänderte Öffnungszeiten Alle symptomfreien Hallstadter*innen können sich weiterhin einmal pro Woche kostenlos bei uns testen lassen. Die freiwilligen PoC-Tests erfolgen zentral in Hallstadt auf dem alten Feuerwehrgelände, Mainstraße 28. Sie benötigen zwingend ein Ausweisdokument.

Schnellteststation Hallstadt: Wie läuft der Test ab? - Öffnungszeiten & mehr

Montags: 17.30 bis 19 Uhr Dienstags: 17.30 bis 19 Uhr Mittwochs: 16.30 bis 18 Uhr

Donnerstags: 17.30 bis 19 Uhr Freitags: 17.30 bis 19 Uhr Samstags: 9.30 bis 11 Uhr Sonntags: 13.30 bis 15 Uhr

Anmeldung/Registrierung (der anschließende Test erfolgt anonymisiert)

Abstrich im vorderen Nasenbereich

Wartezeit: 15 Minuten (draußen vor den Hallen)

Ergebnis und Bestätigungsformular

Des Weiteren können Sie individuelle Termine auch den beiden Apotheken im Stadtgebiet (St. Kilian-Apotheke und vitale-Apotheke im Ertl-Zentrum) vereinbaren.

Weitere Helfer*innen willkommen Im Moment unterstützen uns rund 40 Ehrenamtliche. „Ohne Sie könnten wir den Auftrag des Bundes nicht umsetzen. Vielen Dank für Ihren Einsatz“, stellt Bürgermeister Thomas Söder heraus. Zusätzlich erreichen uns immer wieder Anfragen von Bürger*innen, die ebenfalls helfen möchten. Daher wird unser Stadtrat, Dr. Gerd Kühlbrandt, zusammen mit Lars Freyer, BRK – Ortsgruppe Hallstadt, weitere Helfer*innen schulen. Interessierte können sich bis Dienstag, 27. April, unter schnelltest@hallstadt.de melden.