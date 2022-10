62 Real-Märkte werden zu " mein real "

werden zu " " Markt in Hallstadt bei Bamberg bleibt bestehen

bleibt bestehen Neues Konzept: Heimatverbundenheit und vielfältiges Angebot

Nachdem Anfang 2020 bekannt geworden ist, dass der Handelskonzern Metro seine Supermarkt-Tochter "Real" an einen russischen Investoren verkauft, war zunächst nicht klar, was aus den zahlreichen Märkten in ganz Deutschland wird. Ein Teil der Märkte wurde schließlich von Edeka und Kaufland übernommen, samt Mitarbeiter*innen. Nur wenige Real-Märkte durften bestehen bleiben. Unter anderem der Real-Supermarkt in Hallstadt im Kreis Bamberg.

Real in Hallstadt wird zu "mein real": Neues Konzept und größeres Sortiment

Dass Hallstadt seinen Real-Markt behalten darf, wurde Anfang 2022 bestätigt. Lediglich 62 Märkte in Deutschland bleiben ein "Real" - sechs davon stehen in Bayern. Wo die restlichen verkauften Supermärkte ein komplett neues Gesicht bekommen, macht der Markt in Hallstadt unter einem neuen Namen und mit einem "komplett neuen Markenauftritt" weiter. "mein real" wird der Markt ab 10. Oktober 2022 in der Emil-Kemmer-Straße 2 heißen, sein Slogan: "Alles, was ich mag!". Kund*innen sollen einen modernen Markt mit einem breiteren Sortiment als zuvor vorfinden. Dieses wurde zusammen mit der REWE-Gruppe als Partner der 62 "mein real"-Märkte deutlich umgestellt.

"Die Menschen und ihr tägliches Leben stehen im Mittelpunkt. Warenangebot, Marktgestaltung und Kommunikation sind entwickelt, um Inspiration für die kleinen und großen Momente des Lebens zu bieten", heißt es vonseiten der geschäftsführenden Gesellschafter, Dr. Sven Tischendorf und Karsten Pudzich, auf inFranken.de-Anfrage. Heimatverbundenheit und ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln, Non-Food-Produkten, Eigenmarken und neuen Eigenproduktionen sollen Kund*innen ein echtes Einkaufserlebnis bieten. Schrittweise soll "mein real" immer weiterentwickelt werden.

"Wir sind froh, dass wir weiter für unsere Kund*innen da sein können. Wir haben uns für die nächsten Wochen, Monate und Jahre viel vorgenommen, wollen Tag für Tag attraktiver werden, sodass wir am Ende alle sagen können: Das ist 'mein real'", so Karsten Pudzich. Das heißt auch, dass diese Entwicklung zwar ein Ziel, aber keinen Endpunkt hat. "Die Welt und unsere Kund*innen entwickeln sich weiter und wir wollen immer für sie da sein – so, wie es für sie und ihr Leben am besten ist", heißt es abschließend.