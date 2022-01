Wie die Supermarktkette Real in einer Pressemitteilung verkündet, bleibt der Real-Supermarkt in Hallstadt im Landkreis Bamberg bei Real. Im Raum standen hier wie an vielen anderen Standorten die Schließung oder Übernahme durch Kaufland. Damit ist die Filiale in Hallstadt eine von 57 Märkten, die als Realmarkt bestehen bleiben.

Die einst große Verbrauchermarktkette Real ist in die Schieflage geraten, nachdem viele Standorte rote Zahlen schrieben und teilweise erheblich saniert werden müssen. Einige Filialen werden von Kaufland, Edeka oder Globus übernommen, andere Standorte müssen schließen.

Real hat eine Liste mit Märkten veröffentlicht, für die es bereits eine Entscheidung gibt. Für andere Filialen der Supermarktkette steht diese Entscheidung noch aus - andernorts müssen Real-Mitarbeitende also noch zittern. Insgesamt sind für 27 Standorte in Bayern Daten bekannt - der Real in Hallstadt ist einer von sechs Märkten in Bayern, der als Real-Markt bestehen bleibt.