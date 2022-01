Alkoholisierter Mann randaliert in Hallstadt: Die Polizei Bamberg-Land wurde am Sonntagmorgen (16. Januar 2022) zu einer Sachbeschädigung in den Birkenweg in Hallstadt gerufen.

Dort haben sie einen Mann getroffen, der erheblich alkoholisiert war und gewaltsam versucht hatte, die Tür zu einem Garten zu öffnen, wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt.

Hallstadt: 44-Jähriger betretet Tankstelle ohne Maske und bedroht Angestellte

Zuvor war der 44-Jährige in einer Tankstelle in der Bamberger Straße auffällig geworden. Diese betrat er ohne Mund-Nasen-Bedeckung und bedrohte und beschimpfte eine Angestellte.

Anschließend fuhr er laut Zeugen ohne Helm mit einem Kleinkraftrad davon. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Da sich der Mann äußerst aggressiv verhielt, musste er anschließend in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock