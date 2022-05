Bamberg vor 1 Stunde

Neueröffnung

"Wollen eine Oase schaffen": Bamberger Kult-Kiosk eröffnet neuen Standort im Hainbad

Im Bamberger Hainbad eröffnet am Freitag (13. Mai 2022) der neue Kiosk "Hainer". Pächter Pascal Glückert, der auch den Kult-Kiosk "Kunni" am Luitpoldhain betreibt, verrät, was die Gäste erwartet.