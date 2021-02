Freiwillige Feuerwehr befreit Katze in Gundelsheim: Am Montag (8. Februar 2021) rückte die Feuerwehr in Gundelsheim (Landkreis Bamberg) zu einer Tier-Rettungsaktion aus. Eine Katze hatte sich dort zwischen einem Hoftor und einem Gartenzaun eingeklemmt.

Ein Bauhofmitarbeiter, der dienstlich im Ort unterwegs war, alarmierte die Feuerwehr Gundelsheim. Im Vorbeifahren hatte der Mann die Notsituation der Katze bemerkt, erläutert Feuerwehrkommandant Benjamin Desch inFranken.de. Die Feuerwehr rückte mit zwei Einsatzkräften und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Rettungsaktion an.

Gundelsheim: Feuerwehr rettet Katze aus Notsituation

Laut Desch waren zwischen dem Metallpfosten des Hoftors und dem Holzbalken des Gartenzauns etwa 15 Zentimeter Abstand. Darunter sind Beschläge, die alles verbinden. Die Katze muss seiner Einschätzung nach weiter oben in den Zwischenraum gekrochen und dann abgerutscht sein. Das Tier hat sich so an den Beschlägen festgekrallt und war gefangen.

Die beiden Einsatzkräfte hatten zunächst versucht, den Zaun zu demontieren - leider erfolglos. Nur indem der anliegende Balken mit einer Säbelsäge durchtrennt und anschließend entfernt wurde, konnte das Tier befreit werden. Die Katze blieb bei dem Einsatz unverletzt. Sie wurde ihrem glücklichen Besitzer übergeben, der gleich nebenan wohnt. Seine Katze hatte sich direkt vor der Haustür in diese missliche Lage gebracht.

