Bamberger Sandkerwa 2023: Fehlende Taxis sorgten für Unmut

Hunderten Besuchern fehlt Transportmöglichkeit in der Langen Straße

fehlt in der Gereizte Stimmung: Große Gruppen marschieren zum Bahnhof

"Nicht zu wenig im Einsatz": Taxigenossenschaft mit Erklärung

Samstag auf Sonntagnacht (27. August 2023) gegen 3.20 Uhr in der Langen Straße in Bamberg. Während sich die Sandstraße aufgrund der Sperrzeit bei der Sandkerwa längst geleert hat, ist hier noch mächtig After-Kerwa-Betrieb in den Clubs, Kneipen und Bars. Doch als sich immer mehr Feierwütige auf den Heimweg machen wollen, sorgen fehlende Transportmöglichkeiten für Unmut. Bei der Taxigenossenschaft Bamberg hat man für die Verärgerung Verständnis, doch bittet auch um Nachsicht, wie Vorstand Michael Fiegl gegenüber inFranken.de erklärt.

Feiermassen müssen nach Sandkerwa-Samstag laufen - Taxi-Mangel in Bamberg sorgt für Frust

Hunderte, vorwiegend junge Menschen sitzen auf dem Bürgersteig, das Klirren von Bierflaschen ist ein allgegenwärtiges Geräusch. Dass so manch ein Gast selber Flaschen mitbringt, könnte auch mit den Bierpreisen auf der Sandkerwa zusammenhängen - diese wurden teils als "unverschämt" empfunden. Doch bei immer mehr Gruppen macht sich hörbar Unmut breit. Wer sich jetzt entscheidet, die Nacht langsam zu beenden, ist auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit. Doch weder am Gabelmann noch in der Langen Straße ist auch nur ein einziges Taxi zu sehen. Gegen Mitternacht sei dies noch anders gewesen, wie später ein Besucher gegenüber inFranken.de schildert.

Wer am ZOB vorbeischaut, hat ebenfalls Pech - hier wartet kein Bus auf den Einstieg der müden Feiermeute. "Taxi, Taxi?", ruft ein junger Mann verzweifelt und winkt wild mit dem linken Arm. "Müssen wir jetzt laufen oder was?", ist aus einer anderen Gruppe zu hören. Und tatsächlich schleppt sich kurz darauf eine ganze Kolonne Sandkerwa-Gänger und -Gängerinnen in Richtung Bahnhof. Das ganze Programm der Bamberger Sandkerwa 2023 findet ihr hier.

Erst hier fahren tatsächlich hin und wieder Taxis ein, die sofort von Gruppen umzingelt werden. Wer am Bahnhof angekommen ist, muss nochmals um die 20 Minuten warten. "Ja, ich hab's, kommt rein", ruft eine sichtlich erschöpfte blonde Frau ihren Freunden zu. Dann rauscht das Taxi in die Nacht.

"Keinesfalls zu wenige im Einsatz": Bamberger Taxigenossenschaft erklärt Situation in Sandkerwa-Nacht

"Das ist natürlich ärgerlich und tut uns auch wahnsinnig leid, aber es ist jedes Jahr zur Sandkerwa dieselbe Situation - und auch an Silvester", sagt Taxigenossenschafts-Vorstand Michael Fiegl. "Ich mache das jetzt in der dritten Generation und gerade am Samstag sind besonders viele Besucher unterwegs."

"Wir haben aber nur 70 Taxis in der Taxigenossenschaft für ganz Bamberg. Wenn hier teils Tausende Besucher gleichzeitig nach Hause wollen - und gerade gegen 2 oder 3 Uhr häuft sich das - dann dauert es halt ein bisschen", berichtet er aus langjähriger Erfahrung. Dass gerade in der Langen Straße teils keine Taxis anzutreffen seien, liege auch daran, "dass viele Leute die Taxis oft schon am Schönleinsplatz abfangen".

Das Problem habe sich durch die Corona-Pandemie verschärft, sagt Fiegl. "Wir haben 40 Taxifahrer in Bamberg, die sich in der Pandemie einen neuen Job gesucht haben. Die Taxibranche geht ebenso wie die Gastronomie geschwächt aus Corona hervor", so der Vorstand. "Es waren alle Taxis ausnahmslos unterwegs, also keinesfalls zu wenige im Einsatz", betont er abschließend zur Situation auf der Sandkerwa 2023. Unmut hab es teilweise auch beim Fischerstechen am Sonntag (27. August 2023). Hier vergraulte eine Anwohnergruppe einen Teil der Zuschauermenge mit einer dreisten "Attacke". Indes wirkte Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch weniger souverän als gewohnt.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: Daniel Krüger/inFranken.de ; CS-Photograpy/Pixabay (beide Symbol)