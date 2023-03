Am Dienstagabend (14. März 2023) befuhr eine 24-Jährige bei Frensdorf mit ihrem Traktor die Staatsstraße 2260 in Richtung Röbersdorf und habe nach links in einen Feldweg abbiegen wollen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Während des Abbiegens habe ein ebenfalls in Richtung Röbersdorf fahrender VW-Fahrer zum Überholen des Traktors angesetzt und sei dabei mit dessen Front zusammengestoßen.

Frensdorf: Auto stößt beim Überholen mit Traktor zusammen

Durch den Aufprall sei der Traktor zu Seite umgefallen, so die Polizei. Der 18-Jährige sowie dessen Beifahrer seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Traktor-Fahrerin habe sich ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrbahn sei zur Unfallaufnahme von der Feuerwehr komplett gesperrt worden. Am Auto sei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sowie am Traktor ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden.

