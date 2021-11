Bamberg aktualisiert vor 6 Minuten

Großeinsatz

Feuer in Bamberger Wohnung ausgebrochen: Eine Person verletzt - Löscharbeiten dauern an

In der Heiliggrabstraße in Bamberg musste die Feuerwehr ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung löschen. Eine Bewohner wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.