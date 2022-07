Verein in Trauer: FCE verliert "prägendes Gesicht": Fußball-Bayernligist Eintracht Bamberg trauert um seinen langjährigen Stadionsprecher Günter Blenk. "Der FC Eintracht Bamberg verliert mit Günter Blenk nicht nur ein prägendes Gesicht und eine unverwechselbare Stimme des Vereins, sondern vor allem einen allseits geschätzten und beliebten Mitstreiter", heißt es in einem Nachruf des Clubs vom Dienstag (26. Juli 2022).

Mehr als zwölf Jahre war er vor Ort als Stadionsprecher tätig. "Seine Lücke wird nicht zu schließen sein", erklärt der FCE. Mit seinen Ansagen habe Blenk Kultstatus erreicht und es geschafft, das ganze Stadion mitzunehmen. Die "Kult-Ikone" sei bereits am 25. Juni gestorben, wie Blenks Familie am Wochenende bekanntgegeben habe. Er wurde demnach 79 Jahre alt. "Günter Blenk lebte den FC Eintracht, wie nur wenige", betont der Fußballverein in seinem Nachruf, der in voller Länge auf der FCE-Webseite nachzulesen ist.

"Der FC Eintracht Bamberg trauert und verneigt sich vor einem ganz Großen in seinen Reihen", schreibt der Bayernligist. "Mille grazie“, Günter!"