Am Montagvormittag, den 18.01.2021, fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 10.30 Uhr falsch auf die A73 bei Breitengüßbach auf. Es ist der dritte Fall dieser Art binnen fünf Tagen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein älterer Mann in einem "hellfarbigen" Pkw auf die Fahrbahn in Richtung Bamberg - jedoch in die falsche Richtung. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte einem Zusammenstoß mit dem Geisterfahrer gerade noch ausweichen. Der Falschfahrer verließ die Autobahn vermutlich an der Ausfahrt Breitengüßbach-Mitte wieder. Die Autobahnpolizei konnte den Verursacher bisher noch nicht ermitteln und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-510.

Häufung von Geisterfahrten auf der A73

An der Anschlussstelle Kemmern ist es der dritte Vorfall dieser Art binnen fünf Tagen. Bereits am Donnerstagabend fuhr eine Frau in falscher Richtung an der Ausfahrt Breitengüßbach-Mitte auf die A73 auf. Die Polizei vermutet hinter der Häufung eine Umleitung an der B4. Diese ist derzeit wegen Bauarbeiten an einer Brücke gesperrt.

Die Autobahnpolizei ruft Autofahrer in Richtung Breitengüßbach dazu auf unbedingt der ausgeschilderten Umleitung zu folgen - diese sei deutlich und klar ausgeschildert. Nur "glücklichen Umständen" sei es zu verdanken, dass schlimmere Zusammenstöße bisher vermieden werden konnten.