Ab sofort werden die Öffnungszeiten für PCR-Wunschtestungen und Antigen-Schnelltestungen im ehemaligen Netto-Markt (Oberend 32) in Scheßlitz erweitert, so heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH.

Testungen können Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 9:00 bis 12:30 Uhr durchgeführt werden. Die Tests sind frei wählbar und kostenfrei. Das Abstrichergebnis des Labortests-Rachenabstrich (PCR) erhalten Getestete i. d. R. binnen weniger Tage online, das Abstrichergebnis des Antigen Schnelltestes (PoC) i. d. R. binnen 15 Minuten an der Befundübermittlung vor Ort.

Es ist kein Abstrich möglich, wenn Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen oder Störung des Geruchs-/Geschmackssinns vorliegen. Kontakt zu einem Verdachtsfall oder Corona-Infizierten bestand. Eine Aufnahme in eine andere Einrichtung bevorsteht (Rehe, Klinik,…) und eine Warnung durch die Corona-App vorliegt.