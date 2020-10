Unter anderem eine Maskenpflicht an ffentlichen Pltzen und in weiterfhrenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 hat die gelbe Corona-Ampel ab Freitag fr den Landkreis Bamberg zur Folge. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

In der Nacht wird fr den Landkreis Bamberg der Inzidenz-Wert von 35 berschritten. Wir zeigen, welche Kommunen am meisten betroffen sind.

Im beruhigenden Grn leuchtet die Corona-Ampel, whrend dieser Text entsteht. Doch wer diesen Beitrag erst am Donnerstag, 22. Oktober, liest, wird sie bereits Gelb blinken sehen. Und das steht bereits in diesem Moment unumstlich fest. "Heute Nacht um 24 Uhr wird die Ampel auf Gelb gehen, weil wir dann sicher den Inzidenz-Wert von 35 berschreiten", erklrt Frank Frtsch, der Sprecher des Landratsamtes, am Mittwochnachmittag.