Corona-Abstrichstelle in Bamberg: Nummernsystem soll Wartezeiten verringern

Reger Andrang herrschte in den ersten beiden Wochen seit der Inbetriebnahme an der Anlaufstelle für freiwillige Covid-19-Abstriche in Bamberg. 120 Testungen können pro Tag an der Galgenfuhr durchgeführt werden.

Um möglichst viele Testungen durchführen zu können, wird der Ablauf der Testungen ständig weiter optimiert, teilt die Sozialstiftung mit. So gibt es ab sofort ein Nummernsystem, um bei zu starkem Andrang unnötiges Warten zu ersparen: In der Reihenfolge ihres Eintreffens werden pro Tag 120 Nummern an die Wartenden ausgegebn. Ist die maximale Testzahl bereits erreicht, werden alle später hinzukommenden Personen direkt von Mitarbeitern vor Ort über alternative Abstrichmöglichkeiten und weitere mögliche Abstrichtermine informiert.

Zweite Teststraße geplant

Um den Ablauf weiter zu beschleunigen, erhalten alle Testpersonen bereits im Wartebereich direkt im Auto das benötigte Registrierungsformular ausgehändigt, sodass sich der Aufenthalt vor der Station deutlich reduziert. Das Ergebnis des Abstrichs erhalten die Testpersonen nach etwa fünf Werktage per Post. Ab voraussichtlich 14. September soll außerdem eine zweite Teststraße an der Galgenfuhr eingerichtet werden. Auf diese Weise können die Testkapazitäten pro Tag noch deutlich weiter erhöht werden.

Die Abstrichstelle an der Galgenfuhr ist jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet (Adresse: Am Sendelbach 15, 96050 Bamberg). Abstriche können nur von Personen genommen werden, die gesund, symptomlos und fieberfrei sind. Abstriche nach Warnung durch die Corona-WarnApp, Abstriche von Kontaktpersonen oder bei Patienten mit Anzeichen einer Erkrankung mit Covid-19 können hier nicht durchgeführt werden.