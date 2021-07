Burgebrach vor 20 Minuten

Randla

Unbekannte randalieren in Grund- und Mittelschule: 300 Euro Schaden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in die Grund- und Mittelschule in Burgebrach eingebrochen und haben dort randaliert. Es entstand ein Schaden von 300 Euro.