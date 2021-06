Bamberg 06.06.2021

Zeugen gesucht

Brutale Attacke in Bamberg: Mann (32) von Unbekannten bewusstlos getreten

Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen am Grünen Markt in Bamberg von zwei Unbekannten angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt und getreten worden. Die Täter flüchteten und ließen ihr Opfer einfach liegen. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.