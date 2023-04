Brose Bamberg startet Spendenaktion für schwerkranke Marla (7) - Sohn von Ex-Spieler mit gleichem Schicksal

Brose Bamberg ruft zu Unterstützung auf - siebenjährige Marla schwer krank

"Exakt gleicher Leukämie-Typ" : Sprecher äußert sich zu besonderer Verbindung

: Sprecher äußert sich zu besonderer Verbindung Basketballverein startet Spendenaktion: Sohn von Ex-Spieler ebenfalls vor Ort

Kurz nach ihrer Einschulung sei bei der siebenjährigen Marla eine seltene Form der Leukämie diagnostiziert worden. Für das kleine Mädchen aus Thüringen sei bislang kein passender Stammzellenspender oder eine Stammzellenspenderin gefunden worden, berichtet Brose Bamberg. Nun ruft der fränkische Basketballverein zu einer Spendenaktion auf. Rick Stafford, ehemaliger Spieler des Teams, äußert sich in einer Videobotschaft zu dieser Unterstützung. Sein Sohn Ricky sei vor vielen Jahren am "exakt gleichen Leukämie-Typ" erkrankt, erläutert ein Sprecher des Vereins gegenüber inFranken.de.

Brose Bamberg ruft zur Unterstützung für Marla auf: "Hatten früher einen Spielersohn, der exakt den gleichen Leukämie-Typ hatte"

In Franken wurden bereits mehrere Typisierungsaktionen gestartet - unter anderem in der HUK-Arena und der Hochschule in Coburg - bislang ohne Erfolg. Auch Brose Bamberg rief im März 2023 bereits zu einer derartigen Aktion in der Arena auf, um einen dringend benötigten Spender oder eine Spenderin zu finden. Damals sei die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) mitsamt Marlas Familie auf den Verein zugekommen. Brose Bamberg habe nicht gezögert: "Wir hatten früher einen Spielersohn, der exakt den gleichen Leukämie-Typ hatte", erklärt der Sprecher.

Dabei handle es sich um Rick Staffords Sohn Ricky, der bei der Typisierungsaktion für Marla sogar vor Ort gewesen sei. Rick Stafford war von 2002 bis 2006 selbst Spieler bei den Brose Baskets, die sich damals nach ihrem Hauptsponsor GHP Bamberg benannten. Heute lebt der 50-Jährige mit seiner Familie in Amerika.

Sein Sohn habe die Diagnose im Jahr 2014 erhalten, damals habe Brose Bamberg ebenfalls derartige Aktionen für Ricky veranstaltet, erklärt der Sprecher. Heute spielt der 24-Jährige bei den Erfurter Basketball-Löwen, die Krankheit habe er überstanden. Um Marla ebenfalls helfen zu können, startet Brose Bamberg nun einen Spendenaufruf, zu dem sich auch Stafford aus Amerika via Videobotschaft äußerte.

"Dafür muss Marla in eine Klinik nach Singapur fliegen": Brose Bamberg mit Spendenaktion

"Aktuell können wir Marla am besten mit einer Geldspende helfen, denn es gibt eine spezielle Therapie, die ihr eine Chance zum Weiterleben bietet. Dafür muss Marla in eine Klinik nach Singapur fliegen", erklärt der Basketballclub in den sozialen Medien. "Die Behandlungskosten werden zwar voraussichtlich getragen, einige Kosten (Flüge, Unterkunft, Versorgung) müssen aber von der Familie selbst finanziert werden", heißt es weiter.

Stafford meldete sich ebenfalls nach dieser Nachricht zu Wort: "Servus, meine Freunde aus Bamberg! Ihr seid jetzt über die Jahre hinweg zur Familie geworden. [...] Als unser Sohn Ricky an Krebs erkrankte, war eure Unterstützung extrem wichtig und hat uns den Rücken gestärkt."

Spenden für Marla kann man online über das Portal GoFundMe oder beim heutigen (12. April 2023) Spiel der Brose Baskets gegen die MHP Riesen Ludwigsburg im Hauptfoyer der Brose Arena - dafür werde ein Stand aufgebaut. Staffords Sohn Ricky werde ebenfalls in der Halle sein, verkündet der Brose-Bamberg-Sprecher.

Auch interessant: Hausbrand im Kreis Bamberg: 80 Feuerwehrleute im Einsatz, Kripo ermittelt