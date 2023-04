Polizei- und Feuerwehreinsatz Dienstagnacht (11. April 2023)

Rund 80 Feuerwehrkräfte an Einsatz beteiligt

an Einsatz beteiligt Leerstehendes Gebäude in Priesendorf hat Feuer gefangen

Am späten Dienstagabend (11. April 2023) kam es in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Priesendorf im Landkreis Bamberg zu einem Brand, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung. Die Brandursache sei bislang nicht bekannt.

Brand in leerstehendem Haus in Priesendorf - erheblicher Sachschaden

Den Brand hatte ein Passant Dienstagnacht gegen 24 Uhr bemerkt. Es sei Feuer und Rauchentwicklung in dem unbewohnten Einfamilienhaus in der Mittelgrundstraße zu sehen gewesen, weshalb er den Notruf gewählt habe.

Mit rund 80 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, allerdings belaufe sich der dabei entstandene Sachschaden auf zirka 180.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun zur Brandursache.