Brose Bamberg: Bist Du ein echter Basketball-Fan?

Bamberg im Basketball-Fieber: Seit mehreren Jahren gehört das Basketball-Team Brose Bambergzu den Besten in ganz Europa. In der Saison 2019/20 tritt Bamberg sowohl in der Basketball-Bundesliga, als auch in der Champions League an. Die Spiele in der Brose Arena versprechen immer wieder Spannung pur – kein Wunder also, dass sich so viele für den schnellen Sport begeistern. Bist Du ein echter Fan?

Wie gut kennst Du Dich mit dem Brose Bamberg Team aus? Mach den Test und finde es im Fan-Quiz heraus: