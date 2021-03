In der Bamberger Jahnstraße wurde gegen 5.00 Uhr am Dienstagmorgen (30.03.2021) eine brennende Mülltonne gemeldet. Nach Eintreffen der Polizei und Feuerwehr, entdeckten die Einsatzkräften an den dortigen Garagen mehrere brennende Altpapier- und Biotonnen. Das teilte die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit.

Die Feuerwehr Bamberg konnte den Brand schnell löschen. An der angrenzenden Garagenwand und den Tonnen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Vermutet wird Brandstiftung: Polizei sucht nach Zeugen

Da die Feuerwehr davon ausgeht, dass eine Selbstentzündung unwahrscheinlich ist, sucht die Polizei Bamberg Personen, die Dienstagmorgen etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129210 in Verbindung zu setzen.

Symbolbild: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay