Brand im Kreis Bamberg: Riesige Rauchwolke - mehrere Feuerwehren im Einsatz

Flächenbrand im Landkreis Bamberg: Zwischen Trabelsdorf und Stückbrunn hat sich am Donnerstagnachmittag (21. Juli 2022) ein abgeerntetes Getreidefeld entzündet. Wie der zweite Kommandant der Feuerwehr Trabelsdorf, Christian Menz, inFranken.de gegen 15.30 Uhr berichtet, sind neben dieser auch die Feuerwehren aus Burgebrach, Priesendorf, Neuhausen, Lisberg und Oberhaid alarmiert worden.

Auch der Regen in der vergangenen Nacht konnte also einen Flächenbrand, wie er in den vergangenen Wochen im Raum Bamberg so häufig vorkam, nicht verhindern.

Feuerwehr-Einsatz im Raum Bamberg: Getreidefeld brennt bei Trabelsdorf - Ausmaß noch nicht absehbar

Starker Rauch steigt von dem Feld auf. Die riesige Rauchwolke ist schon von Weitem sichtbar.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist dem zweiten Kommandanten, der selbst nicht vor Ort ist, noch nicht bekannt. Er selbst habe gleichwohl die Mitteilung bekommen, dass keine weiteren Einsatzkräfte nachrücken sollen, erklärt Menz. "Ich gehe davon aus, dass sie das Feuer unter Kontrolle haben."

Wie die Agentur News5 am Donnerstagnachmittag berichtet, unterstützen gegenwärtig Landwirte die Feuerwehren tatkräftig. Einer von ihnen zog demnach mit einer Egge Brandschneisen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.