Die Mitteilung über einen vermeintlichen Brand in Viereth-Trunstadt führte Polizeibeamte am Sonntagnachmittag in eine Wohnung, in der sie eine Aufzuchtanlage für Marihuana fanden.

Gegen 12.30 Uhr war über die Integrierte Leitstelle Bamberg-Forchheim die Mitteilung über aufsteigenden Rauch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses eingetroffen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei eilten zum Brandort. Dort stand rasch die Ursache für die Rauchentwicklung fest. Ein Handtuch war beim Kochen versehentlich in Brand geraten. Der 36-jährige Bewohner hatte das Feuer jedoch bereits selbstständig gelöscht. Den Polizisten stieg noch ein anderer verdächtiger Geruch in die Nase. Auch der Grund dafür stellte sich schnell heraus. In der Wohnung fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage für Marihuana mit mehreren Cannabispflanzen. pol