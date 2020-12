Wenn stimmt, was man sich in politischen Kreisen erzählt, dann war die Aufregung im Rathaus nach Bekanntwerden der mutmaßlichen jahrelangen Bonus-Tricksereien am Freitag noch größer als beim legendären Fall Warmuth. Damals stand die Stadt Bamberg gleichsam über Nacht vor einer Schadensersatzklage des Konzerthallenwirts in Millionenhöhe - und hat verloren. Ganz abwegig ist der Vergleich nicht. Die offenbar jahrelang gezahlten Gehaltszulagen für ausgesuchte Mitarbeiter, die nach Einschätzung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes nicht vom Gesetz gedeckt waren, betrugen allein in den Jahren 2011 bis 2017 457 000 Euro.