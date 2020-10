2020 hält Corona auch die Gastronomie auf Trab. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt und auch die meisten Bockbieranstiche in und um Bamberg fallen dieses Jahr aus. Einige Wirtshäuser trotzen Corona und halten an der Tradition wenn auch mit Einschränkungen und Hygienekonzept fest.

1. Brauerei Sauer (Strullendorf)

Hier findet zwar kein traditioneller Bockbieranstich statt, jedoch kann hier ab 16. Oktober das Bier genossen werden.

Adresse: Sutte 5, 96129 Strullendorf

2. Brauerei Kundmüller (Viereth-Trunstadt)

Vom 16. bis 17. Oktober ab elf Uhr wird hier der Anstich vom Weiherer Bock, dem Weiherer Weizenbock und dem Weiherer Doppelbock Rolator gefeiert.

Adresse: Weiher 13, 96191 Viereth-Trunstadt

3. Brauerei Hartmann (Scheßlitz)

Mit Eröffnung der Wildwochen findet am 11. Oktober auch der Bockbieranstich statt. Zum Essen und Bier gibt es eine zünftige Wirtshausmusik.

Adresse: Fränkische-Schweiz-Straße 26, 96110 Scheßlitz

Was ist eigentlich Bockbier?

4. Ambräusianum (Bamberg)

Auch in der Bamberger Innenstadt finden in diesem Jahr Anstiche statt. Am 26. Oktober lädt das Ambräusianum allerdings nur mit vorheriger Sitzplatzreservierung ein.

Adresse: Dominikanerstraße 10, 96049 Bamberg

5. Brauerei Schlenkerla (Bamberg)

Neben dem Abräusianum findet in der Sandstraße ein weiterer Bockbieranstich statt. Draußen im Dominikanerhof sind weitere Tische aufgebaut, an den Bedienungen kommen.

Adresse: Dominikanerstraße 6, 96049 Bamberg

6. Brauerei Hübner/ Stilbruch (Bamberg)

Wieder an Halloween kommt auch dieses Jahr der Bockbieranstich der Brauerei Hübner in der Bamberger Altstadt zustande. Ausgeschenkt wird ein helles Bockbier.

Adresse: Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg

7. Diller Keller

Seit dem 25. September findet hier bis zum 03. Oktober statt einem Bockbieranstich eine Bockbierwoche statt. Bei regenfreien Tagen kann hier mit dem flüssigen Brot angestoßen werden.

Adresse: Am Kreuzberg, 96103 Hallstadt

8. Brauerei Reblitz (Bad Staffelstein)

In Bad Staffelstein kann man am 06. November das Bockbier genießen.

Adresse: Am Mahlberg 1, 96231 Bad Staffelstein

9. Sportgemeinschaft Brüder am Forst (Strullendorf)

Auch am 06. November findet in Strullendorf ein weniger traditioneller Bockbieranstich beim SG Brüder am Forst Roßdorf am Forst e.V.: Das Roßdorfer Bock gibt es zum Mitnehmen und für den Hunger gibt es dazu gegrillten Fisch. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Geisfelder Str. 14-16, 96129 Strullendorf

10. Brandholzbrauerei Melkendorf (Melkendorf)

Dieser Anstich findet am, 14. November im Bräuhaus mit Live-Musik statt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Adresse: Otterbachstr. 13 96123 Melkendorf

Projekt "36 Kreisla"

Das Projekt „36 Kreisla“wurde 2020 von den Brauereien Fischer (Freudeneck), Endres (Höfen), Hübner (Ebing) und Schmitt (Mürsbach) kreiert.Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bamberg heißt, wurde sich für ein Lager-Gold entschieden" was ein "ein unfiltriertes, nachgehopftes Bier" ist, das mit 12,2 Prozent Stammwürze versehen ist.

Das Bier soll gerade in der schwierigen Zeit zeigen, dass die Brauereien zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen.