Schwerer Unfall auf BA44 im Landkreis Bamberg - Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Das Polizeipräsidium Oberfranken informierte am Sonntagnachmittag (3. September 2023) über einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße Bamberg (BA) 44 zwischen Untersteinach und Mittelsteinach im Bereich Burgwindheim.

Der Unfall ereignete sich zwischen einem 30-jährigen Motorradfahrer und einem 61-jährigen Autofahrer. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in die Klinik in Würzburg gebracht werden.

"Flog regelrecht durch die Luft" - Motorradfahrer im Landkreis Bamberg von Autofahrer übersehen

Der Autofahrer fuhr von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße in Richtung Untersteinach und übersah dabei den von rechts kommenden 30-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam. "Er 'flog' regelrecht mit seinem Krad circa 15 Meter durch die Luft, setzte auf die tiefer gelegene Wiese auf und kam nach weiteren 25 Metern zum Liegen", berichtet die Polizei.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, weshalb ein Rettungshubschrauber mit Notarzt zur Unfallstelle kam. An der Unfallstelle wurden zunächst mehrere Frakturen an Armen und Beinen festgestellt, eine akute Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der 61-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt und musste auch nicht weiter ärztlich versorgt werden, so die Polizei weiter. Sein Wagen wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt und hatte einen Schaden in Höhe von 5000 Euro, war aber noch fahrbereit. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro und musste nach der Unfallaufnahme von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Polizei anfangs bei der Absperrung. Die Kreisstraße BA 44 war für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.