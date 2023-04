Für gleich mehrere Brandlegungen in den letzten Wochen soll ein Jugendlicher aus dem Landkreis Bamberg verantwortlich gewesen sein. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo Bamberg führten zu dem Tatverdächtigen, der die Taten laut der Polizei auch zugab.

Nach seiner richterlichen Vorführung am Mittwoch (26. April 2023) erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen Brandstiftung und anderen Delikten. In Anbetracht der Gesamtumstände und des Geständnisses konnte der Haftbefehl jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt werden. Der Jugendliche musste also nicht ins Gefängnis, muss sich jedoch wegen seiner Taten strafrechtlich verantworten.

Mindestens drei Brände gelegt - Jugendlicher muss vorerst nicht in Haft

Dem Tatverdächtigen werden mindestens drei Brandstiftungen zur Last gelegt - bei denen aber glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen waren. Zunächst soll der Jugendliche am frühen Morgen des 9. April einen Altkleidercontainer im Bereich Kanalstraße/Schweinfurter Straße in Oberhaid abgebrannt haben. Der entstandene Schaden belief sich auf zirka 1.000 Euro.

Ebenfalls in den Morgenstunden des darauffolgenden Tages soll er wiederum ein landwirtschaftliches Anwesen in einem Waldstück nahe des Oberhaider Sportheims angezündet haben. Der geschätzte Schaden betrug hier zirka 3.000 Euro.

Zuletzt am vergangenen Montagabend soll der Jugendliche einen Holzstapel aus alten Jagdkanzeln in Brand gesetzt haben. Dieser befand sich ebenfalls im Bereich der Sportanlagen Oberhaid. Die Feuerwehr konnte einen Waldbrand verhindern. Der Schaden betrug hier etwa 300 Euro.

