Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag (24.08.2023) im Oberhaider Gemeindeteil Staffelbach im Landkreis Bamberg gekommen. Eine 87 Jahre alte Fußgängerin wurde am Mittag in der Kirchäckerstraße von einem Müllauto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

+5 Bilder