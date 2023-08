Bei Abrissarbeiten ist ein Bauarbeiter in Oberhaid von einem Betonblock erschlagen worden.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 56-Jährige am Mittwoch (23. August 2023) gegen 9 Uhr in einem gesperrtem Bereich der Abrissarbeiten an einem Sportheim auf. Dabei stürzte ein Betonbrocken von der Wand und begrub den Mann unter sich, so das Polizeipräsidium Oberfranken. Der Mann starb noch an der Unglücksstelle an seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

