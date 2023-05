Als Mutprobe haben ein 14-jähriger Fahrradfahrer und seine gleichaltrige Begleiterin am Samstag (20. Mai 2023) gegen 21.15 Uhr andere Radfahrer*innen auf dem Radweg am Main-Donau-Kanal in Hirschaid (Landkreis Bamberg) durch lautes Schreien erschreckt. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit.

Auch ein Rennradfahrer wurde von den beiden Jugendlichen beim Vorbeifahren erschreckt. Anschließend drehte der etwa 50-jährige Radler, der mit einem weiß-blauen Rennrad mit Armauflagen am Lenker unterwegs war und typische Radfahrkleidung trug, um und schlug auf den 14-Jährigen ein.

50-Jähriger schlägt auf 14-Jährigen in Hirschaid ein

Er erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und der Brust. Anschließend fuhr der Mann, der einen Drei-Tage-Bart trug, davon.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet mögliche Zeug*innen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.

