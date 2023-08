Am Freitag (18. August 2023), kurz nach Mitternacht, rannte ein nackter Mann auf Ortsstraße „Am Sportplatz“ in Hallstadt umher und schlug mit einer Eisenstange auf Autos. Dies meldeten mehrere Anrufer der Polizei.

Der Mann kletter über die Grundstücksmauer eines Hauses in der Bahnhofstraße, beschädigte an einem unversperrten Wohnwagen ein Fenster und warf eine Matratze ins Freie. Danach begab sich der Nackte in ein Wohnhaus „Am Sportplatz“, so die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Nackter bewaffneter Mann in Hallstadt: Drogen in Wohnung sichergestellt

Durch mehrere Polizeistreifen konnte der 37-Jährige dort schließlich im Keller festgenommen werden. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, musste er zunächst zur Blutentnahme ins Krankenhaus und wurde anschließend aufgrund von Eigen- und Fremdgefährdung in einer Fachklinik untergebracht.

In der Wohnung des Mannes konnten die Polizeibeamten Marihuana auffinden und sicherstellen. Insgesamt richtete der 37-Jährige auf seinem Streifzug circa 1500 Euro Sachschaden an.

