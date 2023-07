Furchtbarer Camping-Unfall in Memmelsdorf: Hubschrauber bringt Frau ins Krankenhaus

Beim Anzünden eines Kohlegrills erlitt eine 21-jährige Camperin in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) schwere Brandverletzungen. Das berichtet die Polizei.

Wie kam es zu dem schrecklichen Unfall?

Unfall in Memmelsdorf: Flammen erfassen Camperin

Da sich die Kohle zunächst nicht richtig entzünden ließ, nahm ein ebenfalls 21-jähriger Camper eine Flasche Spiritus zu Hilfe. Er spritzte das Brandmittel in die Glut. Hierauf explodierte die Flasche.

Die 21-Jährige, die neben dem Grill stand, wurde von den Flammen erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Klinikum. Bei dem Camping-Unfall in Memmelsdorf hatte sie Verbrennungen an den Extremitäten erlitten.

