Drama in Bamberg: Badeunfall im Stadionbad - Kind (4) in kritischem Zustand

Am Dienstagabend, 15. August 2023, ist es gegen 18.30 Uhr am Stadionbad in Bamberg zu einem Badeunfall gekommen. Wie die Polizei auf eine erste Nachfrage von inFranken.de erklärt hat, geht es dabei um ein 4-jähriges Kind. Von den Beamten vor Ort war laut Polizei-Pressestelle zunächst nur zu hören, dass der Zustand des Kindes sehr kritisch sei.

Im Verlauf haben sich dann weiter Informationen ergeben. Inzwischen ist klar, es handelt sich bei dem Kind um ein kleines Mädchen. Nach aktuellen Ermittlungsstand war die 4-Jährige ohne Schwimmflügel im Whirlpool-Bereich. Sie wurde dort von zwei Badegästen entdeckt und vom Beckenboden nach oben gezogen. Danach hat das Badepersonal die Reanimation übernommen.

Badeunfall im Stadionbad in Bamberg - Mädchen (4) im kritischen Zustand

Das Kind ist im Krankenhaus, der Zustand ist laut Polizei weiter kritisch (Stand 20.45 Uhr). Das Stadionbad, so erklärt es die Polizei, wird am morgigen Mittwoch, 16. August 2023, geschlossen blieben für weitere Ermittlungen. Ein Gutachter wird noch hinzugezogen.

Sofern die Eltern und Begleitpersonen ansprechbar sind, werden weitere Vernehmungen durchgeführt, um ein genaues Bild für die Ursache des Badeunfalls zu bekommen.