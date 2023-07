Falsche Polizeibeamten haben mit derselben Masche binnen zwei Tagen Bargeld in den Kreisen Forchheim und Bamberg ergaunert.

Der erste Fall ereignete sich am Montagvormittag (17. Juli 2023) Eggolsheim. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken meldete sich ein angeblicher Beamter telefonisch bei der 65-Jährigen. In der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden und die Polizei wolle das Vermögen der Angerufenen sichern, log der Unbekannte. Am Abend legte die Dame dann einen niedrigen fünfstelligen Betrag zur Abholung durch einen Täter bereit.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zwischen 28 und 35 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale Statur

kurzes, dunkles Haar

3-Tage-Vollbart

bekleidet mit einem langärmligen Oberteil und einer dunklen Hose

Außerdem könnte nach Polizeiangaben eine dunkle Limousine mit Bremer Kennzeichen (HB-…) mit dieser Tat in Zusammenhang stehen. In dem Fahrzeug, welches in der Nähe des Tatorts gesehen wurde, saßen demnach zwei Männer.

Betrüger geben sich als falsche Polizisten aus - und ergaunern mehrere tausend Euro

Mit derselben Methode riefen die Trickbetrüger am Dienstagvormittag bei einem 82-Jährigen in Hirschaid an. Auch ihm erzählten die Täter ihre Geschichte vom angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Wie das vorherige Opfer deponierte auch er einen niedrigen fünfstelligen Betrag an seinem Grundstück, welcher dann von einem Unbekannten abgeholt wurden.

Der zweite Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

kurzes, dunkles Haar

bekleidet mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Eggolsheim im Bereich Forchheimer Straße und Am Sportfeld gesehen haben oder Hinweise zu der dunklen Limousine mit dem Bremer Kennzeichen machen können. Auch Zeugen, die am Dienstagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hirschaid im Bereich Alleestraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951 9129-491 zu melden.

Um sich zu schützen, rät die Polizei Oberfranken:

Lass dich am Telefon nicht drängen und unter Druck setzen. Leg einfach auf

Sei misstrauisch. Nenne keine persönlichen Daten am Telefon

Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen

Übergib niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte

Die Polizei wird dich niemals um Geldbeträge bitten

Ruf deine Angehörigen unter der dir bekannten Telefonnummer an

Wähle beim geringsten Zweifel selbst den Notruf 110

In der Vergangenheit haben sich in ganz Franken Betrüger immer wieder als falsche Polizisten ausgegeben, um auf diese Weise Geld oder Schmuck zu erbeuten. Erst Anfang Juli fiel ein Senior aus dem Raum Aschaffenburg derselben Masche zum Opfer.

