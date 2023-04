Bamberg aktualisiert vor 1 Stunde

Betrunken auf dem Fahrrad

In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Der Polizei ist am Dienstag ein Fahrradfahrer in der Bamberger Innenstadt aufgefallen. Der Mann war offensichtlich alles andere als nüchtern. Sein Promillewert hatte es durchaus in sich.