Bisher Unbekannte brachen Mitte August in vier Einfamilienhäuser in Bamberg Ost ein. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Bamberg nun zwei Verdächtige festnehmen.

Die Tatverdächtigen sollen im Zeitraum von Anfang bis Mitte August jeweils in zwei Häuser in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße sowie in der Hubertusstraße eingebrochen sein. Neben dem Diebesgut aus Bargeld und Wertgegenständen im Wert von über 3.700 Euro hatten sie etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Kriminalpolizei arbeitete nach eigenen Angaben intensiv an allen Fällen und kam so den Verdächtigen im Alter von 41 und 44 Jahren auf die Spur.

Erfolgreiche Ermittlungen im Fall der Einbruchsserie

Am Donnerstag (25. August 2023) konnten die beiden festgenommen werden. Noch am selben Tag wurde ein Haftbefehl gegen die Beiden erlassen. Sie sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten und müssen sich wegen des Verdachts der Einbruchdiebstähle verantworten.

