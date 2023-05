Eine polizeibekannte 34-Jährige ist am Mittwochabend (24. Mai 2023) um kurz nach 23.30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als sie in Bamberg in der Ludwigstraße mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs war.

Bei der Kontrolle verwickelte sie sich in Widersprüche und gab laut der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt an, das Rad von einem Freund gekauft zu haben. Bei der Wohnungsüberprüfung des Freundes, eines 42-jährigen Mannes, fanden die Beamten diverse hochwertige Fahrräder sowie eine vollständige Fahrradbastelwerkstatt vor.

Sammlung gestohlener Fahrräder in Bamberg gefunden: Polizei erwischt Dieb

Außerdem wurden im Keller weitere, vermutlich ebenfalls gestohlene Fahrräder aufgefunden, die sichergestellt wurden. In der Wohnung fanden die Beamten zusätzlich noch Rauschgift-Utensilien, die beschlagnahmt wurden.

Gegen den Mann bestand bereits ein Haftbefehl, weshalb er in die Justizvollzugsanstalt Bamberg eingeliefert wurde. Die Polizei hat wegen Fahrraddiebstahls und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz Ermittlungen aufgenommen.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa (Symbolfoto)