Unfall in Bamberg: Am Montag (24. Juli 2023) gegen 13 Uhr hat eine Autofahrerin beim Rechtsabbiegen vom Berliner Ring in die Moosstraße die Vorfahrt eines etwa 13-jährigen Mädchens missachtet, das dort gerade bei Grünlicht den Fußgängerüberweg mit einem E-Scooter überquerte.

Dadurch verletzte sich das Mädchen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet. Die 13-Jährige unterhielt sich noch kurz mit der Unfallverursacherin, bevor sie aber einfach weiterfuhr, weshalb ihre Identität und ihr Alter derzeit unbekannt sind. Das Mädchen soll sicher daher bei der Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 melden.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch