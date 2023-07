Bamberg: Klimakleber-Blockade am Mittwoch (5. Juli 2023) fast mit erheblichen Konsequenzen

"Person ging es nicht gut": Rettungswagen wegen Notfall alarmiert

Feuerwehr-Einsatzleiter: Fahrzeug konnte nur durch "Glück" passieren

konnte nur Über dreistündiger Einsatz an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Markusplatz

Die Blockade von Mitgliedern der Letzten Generation in Bamberg am vergangenen Mittwoch (5. Juli 2023) beschäftigt Einsatzkräfte und Polizei auch nach mehreren Tagen weiterhin. Insgesamt sechs Personen hatten sich um kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Markusplatz auf dem Asphalt festgeklebt. Dies führte nicht nur zu einem langen Stau, sondern auch zu massivem Unmut vieler Autofahrer und Autofahrerinnen. Gleichzeitig kam es zu Beschimpfungen gegen die Protestierenden und deren Unterstützer sowie Übergriffe. Auch die Feuerwehr erlebte eine Attacke auf einen Kameraden. Beinahe wäre es zudem zu der Verzögerung eines Rettungswagens gekommen, wie der Einsatzleiter gegenüber inFranken.de erklärt.

Nur durch "Glück": Rettungswagen kann Klimakleber-Kreuzung in Bamberg passieren

Die Feuerwehr Bamberg war über drei Stunden vor Ort, um Absperrungen zu errichten, den Verkehr umzuleiten und "Amtshilfe" dabei zu leisten, die Protestierenden von der Straße zu lösen. "Die Aktivisten haben ein spezielles Kleber-Sand-Gemisch verwendet, das wohl seit einiger Zeit üblicherweise verwendet wird", so Einsatzleiter Jonas Kaiser. "Das hat die Arbeit natürlich erheblich beschwert, insbesondere weil wir nicht mehr sehen, wo sich die Hand genau befindet." Mehr Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.

"In dieser Zeit fand auch ein Notfalleinsatz statt, der nichts mit dem Protestgeschehen zu tun hatte", erzählt Kaiser. "Einer Person ging es nicht gut, weshalb ein Rettungswagen alarmiert wurde." Doch auf dem schnellsten Weg der Einsatzkräfte hatten sich dem Stadtbrandrat zufolge zuvor die Mitglieder der Letzten Generation auf die Straße geklebt. Und nur ein Zufall führte dazu, dass der Rettungswagen nicht auch blockiert wurde. Denn die Protestierenden saßen über die ganze Straßenlänge entlang in einer Reihe. "Wir hatten zum Glück bereits zwei Aktivisten erfolgreich entfernen können."

So habe der Rettungswagen schließlich passieren können. "Ansonsten wäre es auf jeden Fall zu Verzögerungen gekommen", stellt Kaiser klar. Bei der Feuerwehr Bamberg selbst hätte die Straßenblockade aber nicht zu Problemen geführt, auch nicht personell. "Natürlich sind Kräfte durch die Amtshilfe gebunden, aber wir sind gut aufgestellt und haben in der Stadt immer verschiedene Einheiten verfügbar." Bereits in der Nacht auf Freitag (7. Juli 2023) wurden fünf der sechs Beteiligten am Protest vor dem Amtsgericht Bamberg verurteilt - in einem Schnellverfahren.